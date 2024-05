Milan, l’ex prep. portieri Turci: "Ho lavorato con Pioli, posso assicurarvi una cosa! Assomiglia a Spalletti..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luigi Turci, ex portiere dell’Udinese ed ex preparatore dei portieri al Milan: “Il Napoli dovrà stare attento alla disperazione salvezza dell’Udinese. La squadra di Cannavaro è con l’acqua alla gola, si giocherà il tutto per tutto per venir fuori dalla zona retrocessione. Il calendario è anche complicato, quindi ogni partita dovrà essere buona per fare punti. Il Napoli dovrà temere questo dislivello mentale, anche perché l’Udinese ha qualità e giocatori non da lotta salvezza. Rivedere il film Scudetto avrà dato autostima al gruppo del Napoli, ma questa stagione è stata ormai compromessa dalla gestione e dagli umori post Scudetto. Pioli al Napoli? Ho lavorato con lui al Milan, è una garanzia per qualsiasi club. Si è guadagnato il curriculum di vincitore e i risultati parlano per lui. E poi è una persona molto vera, assomiglia a Spalletti nel rapporto umano che ha con i calciatori. Se De Laurentiis dovesse virare su mister Pioli, andrebbe a colpo sicuro”.