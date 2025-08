Coppola: “Vice Di Lorenzo? E' già in organico, conosce bene l'ambiente. Neres? Rende di più a destra”

Ultime SSC Napoli - Gianfranco Coppola, giornalista, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. Ecco quanto ha affermato ed è stato riportato nel comunicato stampa:

“Mondiali di Singapore? La scuola italiana di tuffi è importante a livello mondiale. Abbiamo avuto Giorgio e Tania Cagnotto, i fratelli Marconi e tanti altri. Pensando che poi è uno sport che paga un pesante pedaggio alla carenza di strutture, visto che non tutte le piscine sono dotate di piattaforme e trampolini. Negli ultimi anni sono stati inseriti anche i tuffi dalle grandi altezze. Abbiamo avuto De Rosa ai Mondiali di tre anni fa con il bronzo. De Rosa, per allenarsi, faceva i tuffi dalle grandi altezze allo Zoomarine. Prima parte del ritiro del Napoli? Il primo compito è livellare e integrare il gruppo, ho dato poca importanza alle prime due amichevoli. E’ chiaro che Conte avrà puntato sul creare un ambiente livellato, sappiamo che i suoi allenamenti sono duri. Nella seconda parte si faranno anche le valutazioni sulle alternative, Neres rende di più sulla destra. La seconda fase è sull’impostazione tecnico-tattica e sulle alternative. Vice Di Lorenzo? Credo che un ragazzo che conosce l’ambiente è una soluzione giusta, non mi dispiacerebbe Zanoli. Osimhen? Ha dato molto al Napoli, non bisogna essere ingrati e ha dato molto nello Scudetto. Magari è stato gestito male e, alla fine, scelgono la strada più conveniente. Bisogna fargli i complimenti, ha avuto una infanzia difficile ed è stato bravo a sfruttare le sue qualità per essere quello che è oggi”.