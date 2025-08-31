Conte a DAZN: "Sembrava stregata, ho detto una cosa ai ragazzi! Contento anche con lo 0-0, su Lucca, Hojlund, Elmas e i nuovi..."

Notizie Napoli calcio - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Cagliari 1-0:

“Primo pensiero al gol di Anguissa? Finalmente! La partita l’avete vista tutti. Si corre un grande rischio di perderla, sarei stato contento a prescindere perché abbiamo giocato da squadra vera cercando le giuste situazione per fare gol. Oggi sembrava stregata, contro un Cagliari molto difensivo che mi aspettavo diverso. Abbiamo perseverato e avuto pazienza, senza concedere ripartenze. Ho detto ai ragazzi che stiamo crescendo sul livello dell’attenzione, ci abbiamo creduto e spinto fino alla fine. Anche prima del gol abbiamo avuto diverse occasioni, sono molto contento”.

Cosa chiedo al centravanti contro queste squadre? Alla fine dove devi essere bravo a trovare il filtrante, chiedo al centranti di essere la boa e sfruttare le palle alte. Non siamo stati sempre puntuali sui cross con Politano e Spinazzola, ma queste sono partite in cui devi avere pazienza. Lucca è un ragazzo che è stato preso per imparare da Lukaku, che però si è fatto male. Ora Lorenzo deve accelerare e lavorare in maniera seria come sta facendo, capendo cosa fare per crescere”.

Quanto tempo ci vuole per inserire i nuovi acquisti? Abbiamo preso calciatori che ci possono dare una mano nel presente per poi diventare il futuro del Napoli. Abbiamo aumento il numero della rosa perchè quest’anno ci sono le competizioni europee e l’anno scorso abbiamo ruotato con 13-14 giocatori. Io cercherò di scegliere chi starà meglio e darà più garanzie. In queste prime due partite ho puntato su chi già c’era lo scorso anno perchè mi davano più garanzie. Ci sarà tempo per Lang che oggi è entrato bene, Neres ha avuto un dolore all’adduttore che era infiammato e abbiamo preferito non rischiarlo perché dopo la sosta ci saranno sei partite. Neres è un altro calciatore che con Politano, partendo dalla panchina o dall'inizio, ci può dare un'alternativa. Se scegliamo di giocare con 4 centrocampisti la soluzione Spinazzola è importante, perché rispetto ad Olivera può giocare esterno e saltare l’uomo.

Ci vorrà tempo anche per Beukema, intanto c’è Juan Jesus che fa sempre bene quando chiamato in causa ed ha recuperato Buongiorno. Ha esordito Ambrosino, nell’ultima gara lo ha fatto Vergara ed entrambi resteranno in rosa. Ci servono un tot di giocatori in rosa, siamo corti a livello di vivaio e ho voluto mandare un messaggio a tutti. Arriverà Elmas che ci darà una mano perché darà cambio a centrocampo, forse dovrebbe arrivare anche Hojlund. Stiamo completando una rosa che l’anno scorso non esisteva per affrontare più competizioni”.