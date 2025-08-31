UFFICIALE - Sudakov ha firmato con il nuovo club: affronterà il Napoli in Champions

Georgiy Sudakov non giocherà in Serie A. Circondato da voci di mercato tra Napoli e Juventus in questi mesi di calciomercato estivo, a poche ore di distanza dal termine, ha valutato le opzioni sul tavolo e scelto di firmare con il Benfica.

Un'operazione sigillata con lo Shakhtar Donetsk in prestito con obbligo di riscatto, 6,75 milioni nella prima tranche e 20,25 milioni di acquisto obbligatorio a partire dalla stagione 2026/27. Dettaglio da non perdere di vista: l'ucraino classe 2002 vestirà la maglia numero 10. E spuntano dei particolari interessanti sulla percentuale di rivendita eventuale del giocatore in futuro.

Questo il comunicato del Benfica, con Sudakov che affronterà il Napoli da avversario in Champions League: