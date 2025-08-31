UFFICIALE - Sudakov ha firmato con il nuovo club: affronterà il Napoli in Champions

SudakovSudakov

Georgiy Sudakov non giocherà in Serie A. Circondato da voci di mercato tra Napoli e Juventus in questi mesi di calciomercato estivo, a poche ore di distanza dal termine, ha valutato le opzioni sul tavolo e scelto di firmare con il Benfica.

Un'operazione sigillata con lo Shakhtar Donetsk in prestito con obbligo di riscatto, 6,75 milioni nella prima tranche e 20,25 milioni di acquisto obbligatorio a partire dalla stagione 2026/27. Dettaglio da non perdere di vista: l'ucraino classe 2002 vestirà la maglia numero 10. E spuntano dei particolari interessanti sulla percentuale di rivendita eventuale del giocatore in futuro.

Questo il comunicato del Benfica, con Sudakov che affronterà il Napoli da avversario in Champions League

"Il Benfica informa di aver raggiunto un accordo con lo Shakhtar Donetsk per il prestito del calciatore Heorhii Sudakov durante la stagione 2025/26, per un importo di 6.750.000 €. L’accordo include una clausola obbligatoria per il trasferimento definitivo dei diritti sportivi del calciatore, a partire dalla stagione 2026/27, per un importo di 20.250.000 €, e prevede una remunerazione variabile legata a obiettivi individuali e collettivi, fino a un massimo di 5.000.000 €.

Il valore totale dell’operazione potrebbe quindi raggiungere i 25.250.000 €. Il Benfica avrà il diritto di trattenere il 5% del meccanismo di solidarietà, da distribuire successivamente ai club che hanno partecipato alla formazione del calciatore. Lo Shakhtar Donetsk avrà inoltre diritto a ricevere il 25% dell'importo di una futura cessione del calciatore. Si segnala che il Benfica ha la possibilità di ridurre questa percentuale dal 25% al 15%, versando un importo fisso di 6.000.000 €".

