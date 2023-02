Napoli Calcio-"Neh, ma poco poco vuo’ vedé che avessim’ fa ‘a Supercoppa ca’ Cremonese?". E' quanto scrive ironicamente Umberto Chiariello via Twitter dopo la clamorosa vittoria della squadra di Davide Ballardini anche all'Olimpico contro la Roma, per 2-1, dopo aver già espugnato il Maradona ai calci di rigore. Intanto, al di là del sarcasmo, i lombardi arrivano in semifinale contro la Fiorentina. Viola favoriti - come del resto lo erano Napoli e Roma - ma mai dire mai a questo punto...