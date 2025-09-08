Israele-Italia, Gattuso fa fuori 4 azzurri dai convocati: la lista

Nazionali  
Israele-Italia, Gattuso fa fuori 4 azzurri dai convocati: la lista

Sono 23 i calciatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso per la sfida di questa sera contro Israele, partita valida per il gruppo I delle qualificazioni UEFA alla Coppa del Mondo 2026 che avrà inizio dalle 20.45. Rispetto alla sfida di Bergamo contro l'Estonia la novità è rappresentata dall'assenza di Mattia Zaccagni: l'attaccante della Lazio ieri a Coverciano non ha preso parte all'allenamento col resto del gruppo per i postumi di una botta rimediata venerdì allo Stadio di Bergamo, ha svolto solo lavoro in palestra e non è abile e arruolabile per il match di quest'oggi che si disputerà a Debrecen, in Ungheria.
Al posto di Zaccagni c'è in lista Daniel Maldini, trequartista dell'Atalanta che ha assistito dalla tribuna all'ultima gara. Gli altri tre esclusi sono gli stessi di venerdì: il portiere Marco Carnesecchi (Atalanta), il centrale di difesa Giovanni Leoni (Liverpool) e il centrocampista Giovanni Fabbian (Bologna). Ecco la lista completa dei convocati riportata da TMW: 

Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario.
Difensori - Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti - Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella.
Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Maldini.

