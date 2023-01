Napoli Calcio - Solito appuntamento col pronostico di Fabio Caressa in diretta a Radio Deejay come ogni sabato. Il giornalista Sky si è pronunciato su tutti i match della Serie A in programma questo turno: “Spezia-Lecce 1, Sampdoria-Napoli 2, Milan-Roma 1, Verona-Cremonese 1, Monza-Inter 2, Fiorentina-Sassuolo X e pareggio anche Salernitana-Torino-Bologna-Atalanta e Juventus-Udinese: la vedo dura per i bianconeri. Per il resto dico 1 per Lazio-Empoli”.