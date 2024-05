L'identikit di mercato che il Napoli cerca e che non può fallire in estate

Calciomercato Napoli - Come sarà formato il reparto di centrocampo in casa Napoli? Su sette uomini attualmente in rosa, ben quattro andranno via: Piotr Zielinski a costo zero, Hamed Traoré per mancato riscatto, Diego Demme svincolato, Leander Dendoncker perchè mai ben compreso il motivo del suo acquisto. A restare, soli soletti, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Jens Cajuste. Poi?

Sicuramente rientreranno dai prestiti al Verona e al Cagliari Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano, perchè hanno guadagnato la piena cittadinanza in Serie A e ancora di più in un Napoli che dovrà ridimensionare almeno per un anno i propri obiettivi (ed i costi). Resterebbe un altro posto, da riempire tramite il mercato a meno che non arrivino somme ritenute interessanti per i tre che stanno iniziando queste ultime partite dal primo minuto. Con chi?

Gli ultimi due centrocampista accostati, nel giro di 24 ore, arrivano dall’estero e sono di tutt’altri palcoscenici:

il primo risponde al nome di Manuel Ugarte , 23enne uruguaiano del Paris Saint-Germain . Un mediano tecnico, fisico, capace di poter giostrare a prescindere in mezzo al campo, che sia a due oppure a tre - in quel caso al centro, come fa attualmente Lobotka .

Il secondo è Emmanuel Kouadio Koné, semplicemente Manu Koné, e milita al Borussia Moenchengladbach in Bundesliga. Nato il 17 maggio 2001, valutato circa 25 milioni: all'occorrenza trequartista, 23 presenze fra coppa e Bundesliga con 2 gol e 2 assist in stagione. Il Napoli lo seguiva già dai tempi del Tolosa, prima che il Gladbach lo acquistasse per poco meno di 10 milioni.

Vista la presenza di tre centrocampisti in rosa, ed il rientro di un altro paio a fine stagione, il Napoli davanti ha l’opportunità di racchiudere l’obiettivo del mercato ad un solo nome, a prescindere dalla guida tecnica che siederà in panchina. C’è da scegliere bene: giovane, di talento, che abbia già un po’ d’esperienza a medio-alti livelli.