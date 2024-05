Zanoli, l'agente: "Futuro lontano da Napoli, l'acquisto di Mazzocchi ha chiuso il ruolo dietro Di Lorenzo"

Calciomercato SSC Napoli - L'agente Alessandro Moggi ha parlato a TMW a margine del 'Gran Galà del Calcio' in corso di svolgimento a Roma, soffermandosi su tutti i suoi assistiti.

Zanoli rientrerà alla base?

"Rientrerà senza dubbio, è un prestito secco. Il futuro però credo sia lontano dal Napoli, che con l'acquisto di Mazzocchi ha evidenziato la chiusura del ruolo in quella posizione, con Di Lorenzo che è l'assoluto titolare ed il capitano. Zanoli ha bisogno e sarà giusto dargli la possibilità di fare un campionato da titolare, per me può essere il futuro del calcio italiano"