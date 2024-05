Kvaratskhelia e Lobotka nel mirino del Barcellona? La smentita del Corriere dello Sport

Calciomercato SSC Napoli - Nelle scorse settimane s'è parlato tanto del futuro di Stan Lobotka, soprattutto dopo la conferma di Xavi sulla panchina del Barcellona che ne è un grande estimatore. Ma al Barça piace anche Kvaratskhelia. L'edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport però rassicura:

"Il pericolo Xavi, grande estimatore di Lobotka che in occasione degli ottavi di Champions ha definito il regista, «uno da Barça», non fa poi così paura: il Barcellona deve necessariamente far quadrare i bilanci prima di operare con libertà sul mercato, motivo per cui i gioielli di casa ADL, da Lobo e Kvara, non sembrano essere economicamente alla portata delle casse blaugrana. Almeno per il momento".