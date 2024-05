Ancora una vittoria buttata via, come a Cagliari. Il Napoli si è fatto raggiungere nel recupero dall’Udinese e ha subìto ancora una volta gol, come capita immancabilmente dal 28 gennaio.

Napoli tradito ad Udine dalla difesa

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica Napoli, non è bastato il vantaggio fimato da Osimhen, cancellato in extremis da Success. A tradire il Napoli è stato però ancora una volta un errore della difesa, con Ostigard che ha permesso a Success di firmare il pari nel recupero (92’).