Cajuste a Dazn: "Dispiace per il risultato, tante cose non vanno nel verso giusto! Futuro? Spero di restare, darò tutto per il Napoli"

Notizie Napoli calcio. Jens Cajuste è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Udinese-Napoli 1-1:Â

“C’è grande dispiacere per questo risultato, tutti siamo tristi per come è andata la serata e per come è arrivato il pareggio dell’Udinese a poco dalla fine”.Â

Qual'è stata la difficoltĂ in questa stagione? Non so cosa sia mancato alla squadra, è una domanda complicata. Ci sono molti aspetti che in questa stagione non sono andati per il verso giusto. C’era una grande carico di aspettative da parte di tutti dopo la vittoria dello scudetto, sono tante le cose che non hanno funzionato e questo dispiace molto per la societĂ , noi stessi ed i tifosi”.Â

Mancanza di concentrazione nei minuti finali? Dopo il nostro vantaggio abbiamo perso un po’ di intensitĂ ed abbiamo lasciato a loro il pallino del gioco. E’ successo anche nel finale della Roma ed è un aspetto sul quale dobbiamo assolutamente lavorare e migliorare”.Â

La mia esperienza a Napoli? Provo soltanto amore per Napoli, è un'esperienza totale anche se i risultati non sono stati dei migliori. Spero di restare tanto tempo e darà tutto per questa maglia".