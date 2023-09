Bucciantini: "A Bologna il miglior Napoli della stagione, Natan mi è piaciuto. Su Kvara..."

Notizie Calcio Napoli – Il collega Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni della trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì”, in onda su Canale 8:

“Quello che è successo a Bologna fornisce diversi tipi di analisi, dal gesto di Osimhen al tweet del presidente. Penso che il Napoli abbia l’obiettivo di dare il massimo di sé e ora è lontano dal farlo. Come si è allontanato così tanto dal rendimento dell’anno scorso? Ci sono molti che stanno giocando male, Raspadori a destra lo stai mostrando o penalizzando? Per metterlo più a suo agio potresti fare un turnover con Osimhen e lo metti dove gioca meglio, un giocatore devi metterlo nel suo ruolo. La partita di Bologna è stata la migliore giocata dal Napoli. Ma perché il 12 agosto dovevi scucirti lo scudetto? Te lo dirà il campionato se l’Inter o qualcuna altra sarà più forte. Siamo a fine settembre, gli azzurri non stanno rendendo per quello che valgono.

Rudi Garcia ha raggiunto semifinali di Champions con squadrette, ha vinto un campionato con il Lille e ha girato il mondo. Avrà l’autorità di dire “io voglio giocare così”… all’85’ fammele vedere due punte, il Toro ne ha messe tre e ha segnato nel finale contro la Roma. Se tu a settembre hai perso il Napoli di Spalletti non lo puoi rifare, adesso è un problema vero e ora Garcia è in condizione di farti vedere che allenatore è. Tweet di ADL? Ha fatto la cosa giusta, in una partita in cui si vede una scollatura evidente con un giocatore che esce ti contesta lui ti dice “oggi mi siete piaciuti. Si riparte da qui”; è stata una scelta politicamente giusta, in quel momento tu devi difendere la squadra. Delle prossime 4 partite, tre sono al Maradona. Quello sarà un tribunale importante perché hai un popolo, la città ti può aiutare. Manca connessione tra gli attaccanti e i centrocampisti, oggi la manovra degli azzurri non sbocca nel tiro pulito. Non tirano, manca anche il fraseggio tra Kvara e Mario Rui e di quello ne risente il georgiano. Natan è stato bravo, c’è stato poco da difensore e molto da stare vispi. Bravo. Kvara sta crescendo di condizione”.