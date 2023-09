Bicanic: "Tudor erede di garcia al Napoli? Potrebbe essere una giusta soluzione"

"Nuove idee ed energia" da un eventuale arrivo di Igor Tudor al Napoli, secondo il procuratore suo connazionale, Miroslav Bicanic. L'allenatore, che si è da poco lasciato alle spalle la turbolenta situazione al Marsiglia, ora risulta libero di scegliere un nuovo club ed è stato oggi accostato ai partenopei. La panchina di Rudi Garcia, dopo un inizio difficile, pare dunque in bilico.

In esclusiva ai microfoni di SPORTITALIA è intervenuto il noto agente croato, che ci ha parlato anche del mercato che da poco si è chiuso.

L'anno scorso il Napoli sembrava perfetto: il cambio di tecnico sta incidendo?

"Per me Spalletti è uno dei migliori allenatori italiani, quindi sono certo che gli stia mancando in questo inizio di stagione".

Si parla di Tudor se dovesse essere esonerato Garcia: che ne pensa?

"Tudor potrebbe essere una giusta soluzione, perché porterebbe nuove idee ed energia positiva a tutto l'ambiente".