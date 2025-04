Apt Val di Sole, Rizzi: "Il Napoli ci ha ci ha chiesto un altro campo: è un indizio sul futuro di Conte"

Luciano Rizzi, presidente dell'Apt Val di Sole, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capri:

"Le date del ritiro di Dimaro-Folgarida sono ufficiali, dal 17 al 27 luglio, date anche facili da ricordare. Quando eravamo in ritiro lo scorso anno, se avessimo detto che il Napoli sarebbe andato in Champions League, avremmo messo tutti la firma. E' un peccato ora inciampare alla fine quindi bisogna giocarsi lo Scudetto fino alla fine. Nel caso noi saremmo pronti alla grande festa.

Ci saranno delle sorprese? La mia idea è quella di aumentare il collaterale. Noi facciamo turismo e ci piacerebbe che la gente che viene, oltre agli allenamenti, possa arricchire il rapporto con i giocatori e chi segue. Vorrei arricchire la sera. Non è facile quando parliamo di calciatori, ma noi ci lavoriamo perché mi piacerebbe che ogni sera ci fosse qualcosa di dedicato. Chi viene qui in Trentino da Napoli e da mezza Europa penso abbia il diritto di trascorrere una settimana con i propri campioni.

Dal Napoli sono già arrivate delle richieste? "Tecnicamente abbiamo già delle richieste. Invece della pista d'atletica, il Napoli vorrebbe avere un campetto vicino, con lo stesso tipo di erba, e ci stiamo già lavorando. E credo che ci sia un allenatore che ha fatto questa richiesta, no? Magari non è una prova, ma almeno un indizio per il futuro di Conte credo che possa esserlo"