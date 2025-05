Anguissa a Dazn: "A me importa vincere con questa squadra, è merito di Conte ciò che sto tirando fuori"

Frank Zambo Anguissa è intervenuto prima di Lecce-Napoli ai microfoni di Dazn:

"E' una partita importantissima, tutti siamo concentrati e qui per vincere, pensiamo solo a vincere partita dopo partita. Sono contento per quello che sto facendo, ma ancor di più per quello che facciamo di squadra ed è la cosa più importante. Per me non sono i gol la cosa importante, ma vincere con la mia squadra. E' merito di Conte se riesco a fare qualcosa in più, è lui che ti spinge a farlo e io sto spingendo e sono arrivato a segnare sei gol in questo momento".