De Laurentiis sta rientrando in Italia: è atteso da due appuntamenti importanti

Notizie Napoli calcio - Dopo la breve vacanza alle Maldive, patron Aurelio De Laurentiis sta tornando in Italia per essere accanto al suo Napoli.

Ecco quanto svelato da Il Mattino sui prossimi appuntamenti del presidente della SSC Napoli:

"De Laurentiis, che proprio in queste ore sta rientrando in Italia ed è atteso da una settimana importante tra incontri al Comune di Napoli (per lo stadio) e al Comune di Qualiano (per il centro sportivo) si sta gustando questo Napoli camaleontico: la Grande Bellezza di Conte è una squadra micidiale e cattiva, capace ogni volta si scatenare il satanasso che è dentro".