Amelia sul caso Acerbi: "Lo conosco, non è razzista! Sono cose di campo, finiscono lì"

Ultime notizie Napoli - L’ex portiere Marco Amelia è intervenuto in diretta su TvPlay per parlare del caso Acerbi-Juan Jesus:

"La decisione del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus? Credo Acerbi non sia razzista, lo conosco e penso questo. Credo sia stata una cosa di campo che è finita lì, lo stesso Juan Jesus aveva conclusa la cosa al termine del match. Il Giudice Sportivo ha fatto il Giudice Sportivo e non è andato oltre per non creare un precedente negativo per il futuro. Spero che la decisione del Giudice Sportivo possa smuovere qualcosa, magari anche con Acerbi e Juan Jesus per dimostrare come il calcio possa aiutare a combattere il razzismo. Io penso, ad ogni modo, che spesso nel calcio ci sia tantissima ignoranza.

I miei 23 convocati per l’Europeo? Donnarumma, Vicario, Meret; Di Lorenzo, Dimarco, Udogie, Cambiaso, Bastoni, Buongiorno, Scalvini, Darmian; Jorginho, Locatelli, Barella, Pellegrini, Cristante, Bonaventura, Folorunsho; Retegui, Zaccagni, Chiesa, Orsolini, Retegui, Scamacca”.