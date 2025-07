Grealish-Napoli, Gazzetta: nuovi contatti con il Manchester City, resta un ostacolo da superare

Calciomercato Napoli - La suggestione Jack Grealish per il Napoli resiste: l'esterno è pronto a dire addio al Manchester City ed è intrigato dall'idea di giocare in Italia con la maglia azzurra.

L'operazione Grealish, però, resta complessa per il Napoli. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli ha dovuto ricominciare a riscrivere le mappe: in direzione Manchester (ma sponda City) per capire la fattibilità di Jack Peter Grealish (30 anni a settembre). Grealish è diverso, strutturalmente e anche tatticamente, ha caratteristiche che andrebbero comunque fuse con l’idea di calcio di Conte, poi costi ancora più alti, figli di quel passato che un mister 117 milioni può permettersi e che ha un ingaggio da Premier, una quindicina di milioni, che certo non rientra nei parametri di Adl".