Sterling-Napoli, Gazzetta: sarebbe ideale per Conte, ma c'è bisogno di uno sforzo comune

Calciomercato Napoli - Sfumato Dan Ndoye, diretto al Nottingham Forest, il Napoli è ora a caccia di un altro profilo di rilievo per l'esterno d'attacco da regalare ad Antonio Conte. Tanti i nomi in lizza: dall'idea Jack Grealish, fino ad arrivare a Raheem Sterling.

Raheem Sterling è tornato al Chelsea dopo un'annata non brillante all'Arsenal, ed è ora a caccia di rilancio. Quella del Napoli è più di un'idea, ma i costi restano proibitivi. Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

"Sterling ha il fascino del vissuto e una tendenza storica a giocare proprio dove Conte avrebbe bisogno di un uomo: però al Chelsea, che l’anno scorso l’ha concesso in prestito all’Arsenal, non ha margini di intervento e quindi ci sarà bisogno d’un lavoro laterale per arrivare a trovare un accordo che con i pounds è più complesso".