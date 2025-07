Sterling-Napoli, CorSport: apertura per il prestito! Contatti avviati con il Chelsea

Calciomercato Napoli - Sfumato Dan Ndoye, diretto al Nottingham Forest, il Napoli è ora a caccia di un altro profilo di rilievo per l'esterno d'attacco da regalare ad Antonio Conte. Tanti i nomi in lizza: dall'idea Jack Grealish, fino ad arrivare a Raheem Sterling.

Raheem Sterling è tornato al Chelsea dopo un'annata non brillante all'Arsenal, ed è ora a caccia di rilancio. Quella del Napoli è più di un'idea, ma i costi restano proibitivi. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

"Sterling, 30 anni e uno stipendio da 16 milioni a stagione ormai insostenibile anche per il Chelsea, è un'idea affascinante che però non potrà essere perseguita senza il sostegno dei Blues. Anche il Fulham, altra squadra sulle tracce di Raheem, in questo periodo al lavoro a Cobham insieme con gli esuberi come Lukaku nell'estate 2024, ha la medesima esigenza: ovvero, la casa madre di King's Road deve contribuire in maniera sostanziale e sostanziosa alla copertura dell'ingaggio. I contatti sono stati avviati da un po', il Napoli non ha mica atteso l'ultima puntata della questione Ndoye senza lavorare ai piani alternativi, e così l'idea in piedi sarebbe quella di un prestito: il giocatore apre".