Ndoye-Napoli, azzurri erano pronti ad un altro rilancio! Decisivo il calciatore: il retroscena

Calciomercato Napoli - La telenovela per Dan Ndoye si è conclusa con un nulla di fatto: nonostante il lungo corteggiamento del Napoli, il calciatore ha preferito approdare in Premier League al Nottingham Forest.

Gli azzurri hanno provato a convincere il Bologna con una super offerta per Ndoye. A rivelarlo è il Corriere dello Sport:

"L'ultima proposta: 40 milioni complessivi tra prestito (9), obbligo di riscatto (26) e bonus facilmente raggiungibili (5). Uno sforzo già notevole che non ha contemplato rilanci successivi ma che probabilmente sarebbe stato ulteriormente ritoccato verso i 45 milioni pretesi dal club di Saputo, se solo Dan non fosse stato ammaliato in maniera irrimediabile dal richiamo di un campionato ancora irresistibile. Affare fatto per 42 milioni più il 20% sulla futura rivendita e good luck. Esce un nome dalla lista degli esterni offensivi di fascia sinistra e altri due reggono: Raheem Sterling e Jack Grealish. Guarda caso, altre suggestioni Premier".