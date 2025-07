Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport racconta le ultime news sulla trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez:

"Sempre viva la storia Juanlu Sanchez, 21 anni, con il Siviglia: per il terzino destro della Roja Under 21, gli andalusi chiedono 17 milioni e il 10% sulla rivendita. Non è finita, ma le cifre non sono ancora quelle giuste: il Napoli ha l'accordo con il giocatore e attende".