Castel di Sangro, il sindaco Caruso a CN24: "Due conferenze di presentazione! Ecco tutte le novità, faccio un appello ai tifosi"

“Qualche spoiler per il ritiro del Napoli? Lo sapete tutti che ci saranno tre incontri amichevoli di carattere internazionale, un unicum in Italia. Ci sarà allenamento congiunto con il Sorrento il 10 mattina, poi ai tifosi dico che servirà prenotarsi sul sito perchè sarà contingentato l’ingresso visto che si tratta di una domenica. Inoltre avremo la presentazione della squadra in piazza, con data ancora da stabilire. Il rapporto tra il nostro ritiro e quello che fanno altrove è diverso, perchè da noi ci sono numeri di afflusso imparagonabili e che nessuno in Europa raggiunge. Questo bisogna sempre tenerlo a mente, non è una passeggiata gestire un afflusso di tifosi del genere”.

Ci saranno anche allenamenti a porte chiuse richiesti da Conte? Ogni giorno ci sarà un allenamento a porte aperte, è quasi certo ma aspettiamo il calendario per capire se sarà di mattina o pomeriggio. Invito i tifosi a venire soprattuto nei giorni infrasettimanali, perchè durante il weekend si rischia che i posti disponibili vadano subito esauriti. Colgo l’occasione per utilizzare sempre Google Maps per raggiungere i parcheggi che sono già tutti segnalati sulla piattaforma”.

Il 2 agosto De Laurentiis annullerà il francobollo del quarto scudetto? Si, è già fissato come evento e sarà un momento celebrativo come successo già due anni fa. Sarà un bel momento che celebra ulteriormente il successo del Napoli. Subito dopo sarà possibile anche acquistare il francobollo”.

Conferenze stampa di presentazione di Milinkovic-Savic e incontri con i tifosi? Le conferenze stampa per la presentazione dei giocatori saranno due presso il Teatro Comunale. Siamo in attesa di fissare giorno ed orario. Il calendario sarà lungo ed intenso in questi 16 giorni. De Laurentiis sarà in ritiro già dal primo giorno, poi non so quando ripartirà. Ovviamente c’è da valutare le trattative che sta portando avanti nel calciomercato, domani pomeriggio primo allenamento sui tre terreni di gioco dello stadio Patini come su richiesta di Conte”.