Allegri a Sky: "Il calcio l'ha inventato il diavolo: il tiro di Kvaratskhelia era innocuo, il rigore di Osimhen battuto male! Ci sono saltati addosso..."

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Juventus, è intervenuto l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il giudizio sulla prestazione? La sconfitta ci fa molto arrabbiare, la squadra ha fatto una buona partita e sono contento di ciò che hanno fatto i ragazzi: hanno tutti fatto bene, è stata divertente come occasioni. Abbiamo avuto noi le occasioni più nitide, non dovevamo avere la fretta di andare verticali. Ora abbiamo dieci punti di vantaggio sulla quinta in undici partite finale, serve essere sereni.

I ragazzi hanno meno esperienza ma tecnica e nella gestione della palla hanno fatto bene, dovevamo solo avere meno fretta nel chiudere l’azione.

Il gol subito a difesa schierata? Sul rigore sono stati bravi loro, ci sono saltati addosso e non abbiamo capito che fossero lontani e dovessero essere bloccati: il calcio l’ha inventato il diavolo, rigore battuto male e la respinta, Rugani al 95’ che la tira alta. Domenica avremo uno scontro diretto e pensiamo a questo. Sul primo gol Bremer ha colpito di testa, il tiro di Kvaratskhelia era innocuo ma Cambiaso l’ha deviata. Il Napoli ha delle ottime qualità.

Le frasi di Branchini sul mio futuro? Ha fatto il gioco delle tre carte, poi magari invitatelo in studio così ve lo spiega. Il tema Allegri va messo da parte, abbiamo la Champions da raggiungere ed una semifinale Champions da giocare. Serve stringere la cinghia e mancano tanti punti per la Champions League”