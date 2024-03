Acerbi: "Thuram e i compagni? Loro sanno che uomo sono! Nazionale? Parlerò con Spalletti"

Le dichiarazioni di Francesco Acerbi al Corriere della Sera hanno già fatto il giro del web. Rompendo il silenzio durato diversi giorni, il difensore dell'Inter è tornato a parlare della vicenda che lo ha coinvolto e della sentenza di assoluzione dopo i presunti insulti a Juan Jesus.

Dopo le accuse di questi giorni, ad Acerbi è stato chiesto un commento sulla lotta al razzismo nel calcio italiano: "Proprio perché la risonanza nella lotta al razzismo è tanta ed è importante, bisogna puntare gli obiettivi giusti".

È contento che lunedì si giochi a San Siro? "Sì, ma soprattutto sono contento di giocare. Se e quando arriverà lo scudetto della seconda stella, potrò esserci. A testa alta, intendo.Se parlerò di questa storia con i compagni e con Thuram? Perché no? E poi loro mi conoscono bene e sanno che uomo sono".

Si aspetta di essere convocato per l’Europeo? "Io non mi aspetto niente. Ma per adesso preferisco non dire nulla sulla Nazionale, è giusto che prima ne discuta con Spalletti. Sono stanco, dopo oggi metto un punto alla vicenda. E non voglio parlarne mai più".