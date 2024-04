Nuovo attaccante, da David a Dovbyk: tutti i nomi, in ordine di preferenza del Napoli!

Calciomercato SSC Napoli - Il club di De Laurentiis cerca il sostituto di Victor Osimhen e l'edizione oggi in edicola de Il Mattino mette ordine fra gli obiettivi che ha il Napoli in attacco:

"Ovviamente il mercato del Napoli sarà poi orientato in relazione alla scelta del nuovo tecnico. Ma ci sono anche quei nomi buoni per tutte le opzioni. A partire dal ruolo del centravanti per il dopo Osimhen: David del Lille, Dovbyk del Girona, Gimenez del Feyenord e Moffi del Nizza - in ordine di preferenza - sono i primi sul taccuino della dirigenza azzurra. A centrocampo Rodriguez del Betis Siviglia è un profilo intrigante visto il suo status di potenziale svincolato. Ma sulle sue tracce si è fiondato, manco a dirlo, anche il Barcellona".