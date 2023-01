Probabili formazioni Sampdoria-Napoli: Spalletti fa 4 cambi, centrocampo rivoluzionato

Formazioni Sampdoria Napoli - Si torna di nuovo in campo con la Serie A, per la 17esima gironata da calendario con una sfida molto importante per gli azzurri. Ci sono le ultime di formazioni Sampdoria Napoli con i due allenatori che hanno annunciato già diversi ballottaggi. Svelate le possibili scelte con le probabili formazioni Sampdoria Napoli di Serie A.

Le ultimissime sulla formazioni di Sampdoria Napoli di Serie A. Il Napoli dovrà difendere il primo posto ancora una volta e provare a rialzarsi dopo la prima sconfitta in Serie A. Probabili formazioni Sampdoria Napoli, con le scelte di Stankovic e Spalletti.

Senza lo squalificato Amione Stankovic in difesa ripropone Murillo che come Colley non è al meglio ma stringerà i denti. Conferma in attacco per Lammers accanto a Gabbiadini. Torna Djuricic da trequartista. Rispetto alla sconfitta con l'Inter Spalletti ha annunciato 3 o 4 cambi nell'undici iniziale. Juan Jesus in difesa, Ndombelè ed Elmas a centrocampo sono le novità. In attacco ballottaggio fra Politano e Lozano. Sono queste le possibili scelte di formazioni Sampdoria Napoli:

(3-4-1-2): Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

