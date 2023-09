Napoli-Udinese, le probabili formazioni: Garcia rilancia Mario Rui dal 1', torna anche Politano. Sottil ha gli uomini contati

Allo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20:45 di domani, si giocherà la gara della 7° giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Udinese. Queste le probabili formazioni di CalcioNapoli24:

Rudi Garcia

Napoli Udinese probabili formazioni

QUI NAPOLI - Il Napoli deve ripartire dallo stadio Maradona e davanti ai propri tifosi, dopo il secondo pareggio consecutivo arrivato in casa del Bologna. Garcia non dovrebbe cambiare molto, alla luce anche degli infortuni subiti, soprattutto nel pacchetto arretrato. Unico cambio in difesa dovrebbe essere Mario Rui al posto di Olivera sull'out mancino, a centrocampo potrebbe esserci spazio dal 1' per Cajuste in luogo di Anguissa e Politano, invece, ritroverà il suo posto a destra, nel tridente d'attacco con Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI - Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

QUI UDINESE - Tanti assenti per Sottil che dovrà fare a meno degli infortunati Davis, Kabasele, Semedo, Masina, Ehzibue, Brenner, Deulofeu e Ebosse. Scelte obbligate quindi con la conferma del 3-5-2: in mediana la stella sarà Samardzic, mentre in attacco sono rimasti solo Lucca e Thauvin. Solo panchina ancora per Pereyra che deve recuperare la forma migliore.

UDINESE - Silvestri, Perez, Bijol, Kristensen, Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Camara, Thauvin, Lucca. All. Sottil

