Formazioni Napoli-Inter, le ultimissime: Mazzarri ha scelto il modulo, out Bastoni

Ultime notizie Supercoppa italiana - Manca ormai pochissimo alla finale della competizione a Riyad, con Napoli-Inter in campo dalle 20:00 in Arabia Saudita. Ma con quali uomini?

Andiamo a leggere le ultimissime notizie di formazione da Sky Sport e Mediaset per Napoli-Inter con le scelte di Mazzarri e Inzaghi. Partendo da Sky:

"Mazzarri dovrebbe confermare l'undici visto contro la Fiorentina. Davanti Simeone guida l'attacco con Politano e Kvaratskhelia, Raspadori invece parte dalla panchina. Nell'Inter si ferma Bastoni per un affaticamento, si è allenato a parte e Inzaghi dovrebbe non rischiarlo: al suo posto Acerbi con de Vrij in mezzo".

E Mediaset conferma:

"Nessun problema per Cajuste e Mazzocchi, recuperati per la finale. Mazzarri pensa dfunque a confermare la difesa a tre ma attenzione ai nuovi arrivati Traorè e Ngonge: soprattutto il secondo ha chance di giocare al posto di Politano. Inzaghi vorrebbe riproporre la stessa formazione vista con la Lazio, ma attenzione alle condizioni di Bastoni: se l'azzurro non ce la farà pronto De Vrij. Dumfries insidia Darmian, nessun problema per Calhanoglu, che ha subito una botta che però non preoccupa".