Formazioni Atalanta-Napoli, le ultimissime da Sky: sorpresa Meret-Anguissa? Super novità su Osimhen! | GRAFICO

Ultime notizie Serie A - Tempo di scelte per Atalanta-Napoli quando manca pochissimo alle formazioni ufficiali. Big match al Gewiss Stadium, ma con quali uomini?

C'è la prima gara di Walter Mazzarri che subito sfida Gasperini in Atalanta-Napoli ma quali saranno le formazioni? Arrivano le ultimissime notizie di formazione da Sky Sport, con i due inviati intervenuti a Sky Sport in diretta.

MassimilianoNebuloni, inviato da Bergamo per seguire l'Atalanta?, ha parlato così a Sky Sport 24:

Massimo Ugolini, inviato da Bergamo per seguire il Napoli, ha parlato così a Sky Sport 24:

"Grande curiosità per le scelte: Meret ha fatto tutto l'allenamento in gruppo ieri, se sta bene potrebbe anche giocare lui. Ma al momento in formazione diamo Gollini. Anguissa, ne conosciamo l'importanza nel 4-3-3: Cajuste è pronto, è stato provato e dovrebbe giocare lui ma Anguissa-Meret potrebbero essere due sorprese dell'ultim'ora in formazione dal 1'. Perché anche Anguissa ha fatto un solo allenamento ieri, ma è pronto anche lui. Osimhen giocherà, almeno mezz'ora: è pronto per scendere in campo e Mazzarri si affiderà anche a lui. Raspadori però è nettamente favorito per partire titolare rispetto a Simeone".