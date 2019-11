Probabili formazioni Serie A - 12° giornata: torna Zapata! Assenti Ilicic, De Ligt e altri big in dubbio

Probabili formazioni - Riparte la Serie A Tim, con la decima giornata di campionato del Calendario Serie A 2019/20. Lunga giornata che comincerà venerdì 8 novembre, per concludersi domenica 10 novembre. Anche per gli appassionati di fantacalcio, vi proponiamo le probabili formazioni Sky, Dodicesima giornata tra squalificati ed insisponibili. Probabile e ufficiali formazioni con le scelte dei titolari aggiornate del campionato Serie A. Mediaset come Sky e tanti altri mostra le proprie scelte di formazione reale e possibili. Live le ultime dai campi, goal, 12 giornata. Schieramenti, stasera e le news, prossima giornata. Riparte la A con le scelte ufficiale. Qui tutte le probabili formazioni fantacalcio Serie A delle partite Serie A.

Serie A partite:

8/11/2019 Venerdì 20.45 SASSUOLO – BOLOGNA SKY

9/11/2019 Sabato 15.00 BRESCIA – TORINO SKY

9/11/2019 Sabato 18.00 INTER – HELLAS VERONA SKY

9/11/2019 Sabato 20.45 NAPOLI – GENOA DAZN

10/11/2019 Domenica 12.30 CAGLIARI – FIORENTINA DAZN

10/11/2019 Domenica 15.00 LAZIO – LECCE SKY

10/11/2019 Domenica 15.00 SAMPDORIA – ATALANTA SKY

10/11/2019 Domenica 15.00 UDINESE – SPAL DAZN

10/11/2019 Domenica 18.00 PARMA – ROMA SKY

10/11/2019 Domenica 20.45 JUVENTUS – MILAN * SKY

Serie A streaming e Tv, dove vederela

Probabili formazioni ottava giornata - Qui le probabili formazioni Serie A 12 giornata che vede già sfide molto interessanti. Giornate ultimissime. Questi i calciatori squalificati che non saranno a disposizione per la dodicesima giornata di Serie A:

Ilicic (Atalanta) due turni

Ribery (Fiorentina) un turno

Matri (Brescia) Un turno

Marchetti (Genoa) un turno turni

Cetin (Roma) un turno

Obiang (Sampdoria) un turno

Igor (Spal) un turno

Ancora fermi ai box per infortunio: Gosens (Atalanta); Dijks, Destro, Tomyiasu (Bologna); Dessena, Chancellor, Torregrossa (Brescia); Cragno, Pavoletti, Birsa, Ceppitelli (Cagliari); Caceres (Fiorentina); Sturaro (Genoa); Gagliardini, Politano, Asamoah, Sanchez (Inter); Chiellini, De Ligt (Juventus); Caicedo, Correa, Radu, Marusic, Lulic, Proto (Lazio); Tabanelli, Farias (Lecce); Musacchio, Castillejo (Milan); Ghoulam, Malcuit (Napoli); Bruno Alves, Grassi, Inglese, Karamoh, Laurini (Parma); Cristante, Kalinic, Mkhitaryan, Pellegrini, Zappacosta (Roma); Seculin (Sampdoria); Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Pegolo, Rogerio (Sassuolo); D'Alessandro, Di Francesco, Fares (SPAL); Baselli, Bonifazi, Iago Falque (Torino); De Maio, Larsen (Udinese); Badu, Bessa, Bocchetti, Kumbulla, Tupta, Veloso (Verona).

Probabili formazioni - fantacalcio Sassuolo-Bologna

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Locatelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.



Probabili formazioni, fantacalcio Brescia-Torino

BRESCIA (3-5-2): Joronen, Cistana, Gastaldello, Mateju; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella; Donnarumma A., Balotelli.



Probabili formazioni: fantacalcio Inter-Verona

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.



Probabili formazioni - fantacalcio Napoli-Genoa

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens.



Probabili formazioni fantacalcio Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen, Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.



Probabili formazioni fantacalcio Lazio-Lecce

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Leiva, Milinkovic-Savic, Cataldi, Lukaku; Luis Alberto, Immobile.



Probabili formazioni fantacalcio Sampdoria-Atalanta

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Rigoni, Ekdal, Bertolacci, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.



Probabili formazioni fantacalcio Udinese-SPAL

UDINESE (3-5-1-1): Musso, Beçao, Troost Ekong, Nuytink; Opoku, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka; Nestorovski.



Probabili formazioni fantacalcio Parma-Roma

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella Giu.; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cronelius, Gervinho.



Probabili formazioni fantacalcio Juventus-Milan

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Demiral; Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo.



