Mainolfi-Napoli, sondaggio esplorativo: la posizione della Juve Stabia | ESCLUSIVA

Nelle ultime ore circola con insistenza una voce che riguarda la volontà di Aurelio De Laurentiis di mettersi in moto, al pari del centro sportivo e del nuovo stadio, per risollevare le sorti anche del settore giovanile, con investimenti che possano far crescere il serbatoio azzurro. Il lavoro di Gianluca Grava è stato importante, poi il passaggio in prima squadra con l'arrivo di Francesco Calzona, ma l'occhio sempre attento a ciò che accade nella 'Scugnizzeria'.

Saby Mainolfi piace al Napoli

Saby Mainolfi nel settore giovanile della SSC Napoli, indiscrezione lanciata da Radio Kiss Kiss Napoli che, in caso di fumata bianca porterebbe ad una sterzata importante nella ristrutturazione giovanile del club di Aurelio De Laurentiis. Mainolfi è un nome che riecheggia nel palcoscenico del mondo del settore giovanile italiano, in quanto professionista di grande spessore. Attuale responsabile del settore giovanile della S.S. Juve Stabia 1907, è riuscito nel tempo ad affermarsi a suon di risultati importanti. Arrivato come responsabile dell'attività di base nel sodalizio stabiese, nel tempo ne è diventato, appunto, responsabile del settore giovanile. Mainolfi, 49 anni, che oggi, come raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, dopo aver svolto con altissimi voti, il corso a Coverciano di Responsabile Settore Giovanile, sta completando l'iter per il Corso UEFA A, ed è stato premiato due anni fa con la 'Benemerenza FIGC', oltre ad essere stato eletto come miglior Responabile Settore Giovanile all'ultimo Italian Sport Awards che si è svolto a Salerno.

Mainolfi, la posizione della Juve Stabia

Ha un contratto con la Juve Stabia fino al 30-06-2027 ed è un vero e proprio consigliere di fiducia, con rapporti ottimi, del presidente Andrea Langella che tantissimo si fida di lui, ottenendo, sul campo dei risultati importanti. Il suo motto è: "crescere, non per forza vincere", anche se i risultati sono dalla sua con tante squadre qualificate ai playoff nazionali e tante finali disputate negli ultimi anni. Infatti, per esempio, la Juve Stabia è vice campione d'Italia in carica nel campionato Under 15, grazie alla mestria nello scovare talenti e metterli in mostra. Nel gruppo della prima squadra di Guido Pagliuca, per esempio, vicina alla serie B, ci sono il portiere 2002 Matteo Esposito, il difensore 2004 Michele Picardi, l'attaccante 2002 Mariano Guarracino, e tanti altri sono in orbita come Mario Aprea, Michele Saviano, Gennaro Piccolo, Pasquale Faccetti che tanto bene fanno con la Primavera e che hanno contribuito al minutaggio del club nel corso di queste ultime stagioni di Serie C. Il sontuoso lavoro di Mainolfi ha portato anche ad ottenere diverse plusvalenze per il club di Via Cosenza, con Matteo Esposito (2002) alla Sampdoria, Vincenzo Della Pietra (2002) al Genoa, Gianmarco Todisco (2002) al Torino, Baldovino Cimino (2004) al Cosenza, Pasquale Di Serio (2005) al Benevento, Soprano (2008) al Benevento, oltre a Giuseppe Annibale (2002) al Parma.

I rapporti tra Napoli e Juve Stabia sono idilliaci, lo dimostrano le amichevoli/allenamenti congiunti che ci sono state lo scorso anno, anno dello scudetto azzurro, e questa stagione, anno della promozione prossima delle Vespe in cadetteria. Non è da sottovalutare l'ottimo rapporto che Gianluca Grava ha proprio con Mainolfi, solidificato nel corso degli anni. Aurelio De Laurentiis, come raccolto dalla nostra redazione, cerca figure di spicco per ampliare l'organico dei dirigenti del settore giovanile, sfruttando anche le sue nuove idee legate alla costruzione del nuovo centro sportivo che prevederà ampio spazio per i giovani. C'è da capire, però, qualora la fumata bianca si avvicinasse, dopo i sondaggi perlustrativi che non hanno portato a nulla di concreto al momento, se il Presidente Andrea Langella sia o meno disponibile a liberare Mainolfi per farlo vestire d'azzurro, partendo dal presupposto che un dirigente come Mainolfi non vorrebbe perderlo vista la prossima stagione con i campionati nazionali A-B da disputare. Questo potrà dirlo soltanto il tempo, di sicuro De Laurentiis cerca nuove figure dirigenziali da inserire nel mondo giovanile.

