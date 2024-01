DIRETTA VIDEO - Napoli-Inter, formazioni ufficiali: Zerbin titolare, Mazzocchi a sinistra

Napoli Inter Tv - Napoli Inter Supercoppa Italiana, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La finale Supercoppa Italiana per la squadra di Walter Mazzarri che scende in campo contro l'Inter di Inzaghi a caccia di un altro trofeo. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO Napoli Inter Supercoppa Italiana

Siamo live sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre. Intanto, tanto entusiasmo per il Napoli all'esterno dello stadio:

Notizie calcio Napoli - Napoli Inter Supercoppa Italiana in diretta.

Napoli Inter Supercoppa: diretta testuale

19.00 - Mario Rui va in panchina. Da qualche giorno soffre di un problema al piede e per precauzione Mazzarri ha deciso di non rischiarlo, almeno dal primo minuto.

18.50 - A disp.: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Zielinski, Ngonge, Lindstrom, D'Avino, Ostigard, Gioielli, Gaetano, Raspadori

18.45 - FORMAZIONE UFFICIALE DEL NAPOLI

NAPOLI 3-4-3: Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Zerbin, Cajuste, Lobotka, Mazzocchi; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

18.40 - FORMAZIONE UFFICIALE DELL'INTER

INTER 3-5-2: Sommer, Pavard, Acerbi, De Vrij; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

18.30 - Secondo Sky Mario Rui ha un problema al piede: probabile la titolarità di Zerbin sulla fascia. Resta da vedere se andrà a sinistra, oppure sarà impiegato a destra con Mazzocchi sulla fascia opposta.

18.15 - Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia . All. Mazzarri

. All. Mazzarri INTER (3-5-2), probabile formazione: Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

22/01/2024 giovedì ore 20:00 Napoli Inter Supercoppa Italiana

Napoli Inter Supercoppa Italiana dove vederla Tv e streaming?

Prossima partita Napoli: calendario Serie A e Champions League

Prossimo turno Serie A: calendario

Napoli Inter Supercoppa: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Inter Supercoppa Italiana in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.