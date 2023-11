DIRETTA VIDEO - Napoli Empoli: Meret out in extremis: gioca Gollini! Pioggia al Maradona, fischi all'annuncio di Garcia

Napoli Empoli Tv - Napoli Empoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. L'12a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Rudi Garcia che scende in campo contro l'Empoli di Andreazzoli. Il Napoli vuole continuare a vincere in campionato dopo un passo falso in Champions e migliorare la classifica della Serie A. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Napoli Empoli Tv - La partita di campionato della decima giornata del calendario di Serie A che si giocherà allo stadio Maradona.

Napoli Empoli in diretta con la cronaca della partita di Serie A. Segui il live della gara con la 12esima giornata di campionato che vede affrontarsi due squadre che hanno una differenza importante di qualità.La partita di campionato si giocherà alle ore 12:30 nel lunch match domenicale allo stadio Maradona.

12.22 - Pietro Accardi, ds dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Napoli:

"Sulla carta sembra una partita impossibile ma è una regola che nel calcio non vale. Ovviamente serve la partita perfetta e un pizzico di partita. Serve lavorare per invertire le statistiche. Peggior attacco? La squadra crea tanto, ora serve concretizzare".

12.20 - Annuncio delle formazioni, con la novità di Pierluigi Gollini in porta per il Napoli. Fischi al nome di Rudi Garcia.

12.17 - Alberto Grassi, centrocampista dell’Empoli ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Empoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

12.16 - Mathias Olivera è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Empoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

12.15 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, tra quindici minuti si comincia!

12.14 - Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel pre partita di Napoli-Empoli:

"80% di possibilità per il Napoli di superare il Milan che per l'Empoli di scavalcare le dirette concorrenti alla salvezza, anche se vale ricordare che l'ultima partita vinta su due è stata a Firenze. Non una vittoria banale, non contro una squadra cosiddetta piccola".

12.13 - Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Empoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Kvaratskhelia in panchina? Può essere una carta da giocare a gara in corsa, anche lui ha bisogno di recuperare qualche energia”.

“Tabù Maradona per il Napoli? Quando gioca in casa la squadra di Garcia è più offensivo, mentre in trasferta è più attento in fase difensiva. Il Maradona non può essere terra di conquista, deve essere una dote da sfruttare per gli azzurri. L’Empoli vorrà fare una partita attenta sfruttando le ripartenze, puntando sempre sul fraseggio con palla a terra. Oggi è una grande occasione per il Napoli di salire al terzo posto, così da arrivare alla sosta con serenità perché poi ci sarà un calendario molto difficile alla ripresa.

12.09 - Questa sarà la 27ª direzione arbitrale per Alessandro Prontera in Serie A, la terza nel torneo in corso. Il Napoli vanta un solo precedente con Alessandro Prontera a dirigere il match in Serie A: successo per 1-0 sul campo del Torino, il 7 maggio 2022. Anche l’Empoli conta un solo precedente con Alessandro Prontera a dirigere la gara in Serie A: pareggio per 1-1 sul campo della Fiorentina, il 19 febbraio 2023.

12.08 - Rudi Garcia conta due vittorie e un pareggio contro l’Empoli in Serie A, mentre non ha mai sfidato Aurelio Andreazzoli nella competizione.

12.07 - Aurelio Andreazzoli ha vinto ben quattro delle sue cinque sfide da allenatore contro il Napoli in Serie A (1P), solo contro la Fiorentina (cinque) vanta più successi nella competizione.

12.06 - Meret ha accusato un lieve affaticamento al polpaccio sinistro durante il riscaldamento, al suo posto Pierluigi Gollini.

12.05 - Etrit Berisha ha collezionato nove presenze in questo campionato, solo una in meno rispetto alla Serie A 2021/22, mentre nello scorso torneo non era mai sceso in campo.

12.04 - Solo Morten Frendrup (25) ha vinto più contrasti di Youssef Maleh (18) tra i centrocampisti di questo campionato.

12.03 - Nicolò Cambiaghi ha servito un assist nell’ultima giornata di campionato, interrompendo una serie di presenze in Serie A senza coinvolgimenti attivi di 13 gare di fila; l’ultima volta che ha preso parte ad un gol in due match consecutivi risale allo scorso maggio.

12.02 - La pioggia in questo momento non cade sul terreno di gioco.

12.01 - Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio di Napoli-Empoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Modulo 4-2-3-1 e l'esclusione di Kvara? L'esclusione è una brutta parola, è solo per fargli prendere fiato soprattutto per fare la differenza nel secondo tempo: questo è il piano per Khvicha. Ci sono quattro giocatori nuovi perché avevo bisogno di forze nuove. E con questa squadra ho un modulo differente a disposizione senza fare cambi. Sapendo che dobbiamo fare gol, avere presenza nell'area e avere Raspadori-Simeone insieme può essere un plus per la squadra per vincere.

Giocare senza il 4-3-3 è un segnale? Rimane una cosa che i giocatori sanno sulla punta delle unghie, la sanno a memoria e forse lo useremo anche oggi. Non c'è niente di fisso, l'importante è vincere. Per far felici i tifosi, è dall'Udinese che non vinciamo in casa ed è una motivazione che ho sia io che la squadra. Vincere per essere terzi e far felici i tifosi"