UFFICIALE - Multa Napoli dopo quanto accaduto in Coppa Italia: il motivo

Napoli

Multa per il Napoli dopo la gara di Coppa Italia persa contro il Frosinone per 4-0 lo scorso 19 dicembre.Ecco il comunicato ufficiale con la decisione da parte del Giudice sportivo:"Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica sul terreno e nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".