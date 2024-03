Ranking Uefa, la prossima stagione si cambia: i punti Champions varranno di più

Notizie calcio. Il Ranking Uefa è pronto a cambiare già a partire dalla prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarà un significativo cambio di regolamento (oltre che di format) che porterà a delle differenze di calcolo nei punteggi rispetto ad Europa League e Conference League:

La Champions valeva massimo 38 punti per ogni club, l’Euroleague 34, la Conference 30. In pratica 4 e 8 punti in più. Dal prossimo anno la somma sarà diversa: la Champions vale 46,5, l’Europa 40, la Conference 36,5. In pratica la Champions avrà altri 2,5 punti in più sull’Europa League e altri 2 in più sulla Conference. La differenza è che viene premiata anche la posizione nel gruppo: il primo posto nel girone unico di Champions vale 12 punti, il primo in Europa League 6, il primo in Conference 4. Non una differenza enorme, ma significativa.