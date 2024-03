Quinto posto in Champions League, buona notizia da Milan-Roma ai sorteggi: il motivo

Poco fa, si sono tenuti i sorteggi dei quarti di finale di Europa League. Dove vi sarà la sfida tutta italiana fra Milan e Roma. Non un'ottima notizia, perché vuol dire che una italiana sarà eliminata ai quarti di finale. Ma c'è anche una buona notizia, che riguarda il ranking UEFA per l'ottenimento di un quinto posto di un club italiano nella prossima Champions League. Partiamo dal sorteggio, che è il seguente (Andata 11 aprile, Ritorno 18 aprile)

Milan-Roma

Liverpool- Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Olympique Marsiglia

Quinto posto Italia in Champions: la situazione

L'Italia si avvicina all'obiettivo del quinto posto di questa Serie A nella Champions League 2024/2025: con Milan-Roma che si sfidano, è quindi certa la presenza di una italiana in semifinale. E quindi è certa l'aggiunta di 0.714 punti nella classifica del ranking UEFA 23/24 (le prime due Nazioni guadagnano un club in più nella prossima UCL).

Lo scontro tra Milan e Roma, come detto, eliminerà sicuramente un’italiana, ma garantirà che nella doppia sfida le due squadre mettano assieme un minimo di cinque punti complessivi (dati da due pareggi tra andata e ritorno e un punto bonus per chi si qualificherà alle semifinali). Questi cinque punti si tradurranno – dividendoli per il numero di club italiani nelle coppe – in 0.714 punti aggiuntivi nella classifica, che vede già l’Italia in vetta. Chiaramente al minimo, perché si considerano due pareggi nelle due sfide fra Milan e Roma. Che con la vittoria di una delle due potrebbe anche aumentare.

Questa la classifica attuale:

Italia – 17.713 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Germania – 16.357 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Inghilterra – 16.250 punti Francia – 14.750 punti Spagna – 14.437 punti Repubblica Ceca – 13.250 punti Belgio – 13.200 punti Turchia – 11.500 punti Portogallo – 10.666 punti Olanda – 10.000 punti

Ranking UEFA 2023/2024

L'Italia, quindi, grazie alla sfida Milan-Roma si proietta già a 18.427 punti ed è quindi ad un passo praticamente certo dall'avere la quinta squadra in Champions League. Considerando la graduatoria e il derby tutto italiano, la classifica si può già considerare almeno così rivista (punti che potranno aumentare se Milan o Roma non pareggiassero in entrambe le partite):