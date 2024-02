Premi Champions: 321 milioni divisi per le 4 italiane, quanto incassa il Napoli

Champions League - Premi Champions League importanti e sostanziosi per Napoli, Milan, Inter e Juventus. Arriva la cifra di 321 milioni di euro divisa per le 4 italiane che vanno in base alla partecipazione, al ranking storico e i risultati ottenuti.

Premi Champions

Premi Champions League: quanto incassano le italiane

Sono 321 milioni di euro che arrivano alle italiane Inter, Milan, Napoli e Juventus. Oggi la UEFA ha ufficializzato i bonus dati nello scorso anno, con il Manchester City vincitore che ha preso addirtitura 135 milioni di euro, il Real Madrid 118 (soprattutto grazie al ranking storico), poi il Bayern Monaco a 108 e il Paris Saint Germain a 101.