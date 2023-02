Lista Champions League Napoli, Demme o Bereszynski? C'è tempo fino a mezzanotte

Champions League - A partire dagli ottavi di finale di Champions League, un club può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori idonei per le restanti partite della competizione in corso. Tale registrazione deve essere completata entro la mezzanotte di oggi, e questi tre nuovi giocatori possono anche essere stati già schierati per un'altra squadra nella fase di qualificazione, negli spareggi o nella fase a gironi di Champions League, Europa League o Europa Conference League. Come si muoverà il Napoli in vista del doppio match con i tedeschi dell'Eintracht Francoforte?

Lista Champions League

Quali giocatori possono essere inseriti in Lista A?

Nessun club può avere più di 25 giocatori in Lista A durante la stagione. Almeno due devono essere portieri.

Come minimo, otto dei 25 posti sono riservati a "giocatori formati localmente". Se un club ha in rosa meno di otto giocatori formati localmente, il numero massimo di giocatori in Lista A si riduce di conseguenza.

Che cosa si intende per "giocatore formato localmente"?

Sono previste due categorie:

1. Giocatori formati da un club che sono stati di proprietà del club per tre anni tra i 15 e i 21 anni di età.

2. Giocatori formati nella federazione e di proprietà di un altro club della stessa federazione per tre anni tra i 15 e i 21 anni di età. Nessun club può avere più di quattro giocatori formati nella federazione tra gli otto giocatori "locali" della Lista A.

Che cos'è la Lista B?

Un giocatore può essere iscritto alla Lista B se è nato dal 1° gennaio 2001 in poi ed è stato idoneo a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni dal compimento del 15° anno di età al momento della sua iscrizione alla UEFA – oppure per un totale di tre anni consecutivi con un solo prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se sono stati tesserati con il club negli ultimi due anni senza interruzioni.

Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e B insieme).

I club possono iscrivere un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione; tuttavia, la lista deve essere consegnata entro e non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita.

Rimangono comunque validi il limite complessivo di 25 giocatori in Lista A e la quota di otto giocatori formati localmente.

La situazione del Napoli

Per quanto riguarda il Napoli, il ragionamento è diverso dalle liste per la Serie A: Khvicha Kvaratskhelia deve essere inserito nella lista, mentre in Italia vale come 'Under' e non conta. Gaetano e Zerbin fanno parte della lista dei calciatori cresciuti nel club, e sono molto preziosi nel mantenere alto il numero dei calciatori utilizzabili (24, con 3 giocatori cresciuti nel vivaio). Ha una sua logica l'inserimento di Hubert Idasiak in Lista B: il polacco, classe 2002, risulterà utile come terzo portiere.

C'è un solo dubbio da sciogliere: entrerà Diego Demme, rimasto fuori per infortunio ed escluso nella fase a gironi di Champions League, oppure il nuovo arrivato Bartosz Bereszynski? La logica tattica farebbe propendere per quest'ultimo, vista la possibilità di schierare Gianluca Gaetano in assenza di Lobotka.

Cresciuti nel club

Gianluca Gaetano Alessio Zerbin X X

Cresciuti in Italia

Alex Meret Giovanni DiLorenzo Pierluigi Gollini Matteo Politano

Over

Min-Jae Kim Juan Jesus Mario Rui Amir Rrahmani Mathias Olivera Leo Ostigard Diego Demme / Bartosz Bereszynski Eljif Elmas Piotr Zielinski Stanislav Lobotka Khvicha Kvaratskhelia Tanguy Ndombele André Frank Zambo Anguissa Victor Osimhen Hirving Lozano Giovanni Simeone Giacomo Raspadori

Lista B

Hubert Idasiak (2002)

Fuori lista