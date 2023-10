Notizie Calcio Napoli – Continua la crisi dell'Union Berlino, l'ultima vittoria in campionato risale al 26 agosto e in Champions League le cose non vanno di certo meglio con l'ultimo post nel gruppo C. Oggi per l'Union di Bonucci, lasciato in panchina, si è consumata un'altra batosta. Lo Stoccarda ha infatti trovato la vittoria per 3-0 sul campo della squadra capitolina. Reti di Guirassi, Silas e Undav. Si tratta dell'ottava sconfitta consecutiva per l'Union Berlino.