Clamoroso Napoli-Real Madrid: tocco di mano di Mendy sul 2-3, il Var non richiama l'arbitro | FOTO

Napoli Real Madrid di Champions League termina 2-3 per gli spagnoli in una partita dalle mille emozioni, ma anche episodi. Perché ci sono state tante polemiche in campo e fuori per alcune decisioni dell'arbitro.

Moviola Napoli Real Madrid: Mendy la tocca con la mano

Napoli - Episodi di moviola in Napoli-Real Madrid che vengono fuori il giorno dopo la sconfitta per 2-3. Spunta un clamoroso tocco di mano di Mendy in area di rigore sul 2-3, nell'occasione delle proteste di Natan che recriminava anche un calcio d'angolo. In quell'occasione il Var non ha richiamato l'arbitro che non si era accorto di nulla in campo.