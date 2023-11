Champions League, quanto vale la qualificazione agli ottavi per il Napoli: le cifre

Ultime news UEFA Champions League - La qualificazione agli ottavi di Champions per il Napoli è un obiettivo importante per prestigio, incassi economici, valore complessivo del risultato. Quest'anno, grazie alle difficoltà di Braga e soprattutto Union Berlino, partendo in prima fascia da campioni d'Italia, il Napoli di Rudi Garcia è vicino al primo traguardo: la qualificazione agli ottavi.

Ma quanto vale la qualificazione agli ottavi di finale per il Napoli? Lo scrive l'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno:

"Approdare agli ottavi di finale fornisce anche energia sotto il profilo economico, intorno alla partita di domani oscilla un tesoretto di quasi 13 milioni. La vittoria contro l’Union Berlino vale 2,8 milioni di euro, la qualificazione agli ottavi di Champions genera circa 9,5 milioni di euro, poi ci sono il botteghino e altri potenziali incassi collegati".

Ricavi Champions SSC Napoli

Ricordiamo, come mostrato nell'approfondimento dei ricavi dall'UEFA di CalcioNapoli24, che la SSC Napoli si è già assicurata 53,14 milioni di euro, così suddivisi: