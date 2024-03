Barcellona-Napoli, napoletani in arrivo da tutta Europa! Ecco quanti ce ne saranno

Domani c'è Barcellona-Napoli, partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Per l'occasione, in Catalogna arriveranno 2600 tifosi napoletani pronti a prendere posto nel settore ospiti dello stadio Olimpico del Montjuic in quella che in Spagna è già stata definita come una "trasferta ad alto rischio".

Tifosi del Napoli in trasferta a Barcellona

A tal proposito, le autorità catalane si sono già attivate per contenere i tifosi del Napoli in arrivo a Barcellona, compresi quanti giungeranno in città senza biglietto, nella speranza di accaparrarsi i biglietti ancora in vendita nei settori riservati agli spagnoli. I tifosi napoletani sono in arrivo da tutta Italia e tutta Europa, con partenze di tifosi partenopei registrate da Milano, Torino, Genoa, Bologna, Modena, Bruxelles, Madrid e Lussemburgo.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, in totale ci saranno circa 43mila tifosi allo stadio domani sera, mai così tanti in Champions al Montjuic fino ad ora.