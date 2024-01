Barcellona, altra tegola per Xavi: infortunio per Sergi Roberto, è in dubbio per il Napoli

Notizie calcio. Un altro infortunio per il Barcellona, avversario del Napoli negli ottavi di finale di Champions League. Dopo aver perso Alejandro Balde per un lungo periodo a causa di un infortunio al tendine del ginocchio destro, che lo costringerà ad operarsi, il club blaugrana dovrà fare a meno anche di Sergi Roberto, costretto allo stop per un problema al tendine d'Achille.

Sergi Roberto non è stato convocato dal tecnico Xavi per la partita di questo pomeriggio contro il Villarreal e dovrà ora osservare un periodo di stop, prima di poter tornare ad allenarsi in campo. Lo spagnolo dovrebbe tornare a disposizione per metà del prossimo mese, ma la sua presenza nella gara d'andata contro il Napoli è in dubbio.