Calciomercato Napoli, El Desmarque - Il Siviglia ha annunciato la permanenza di Juanlu: il gesto che lascia pochi dubbi

Calciomercato Napoli - Juanlu Sanchez è stato convocato dal Siviglia per la gara amichevole dello scorso weekend. Il calciatore è anche sceso in campo nel secondo tempo. Stando a quanto si legge su El Desmarque, il Siviglia ha fatto una scelta non banale su Juanlu dandogli la numero 16 in onore di Antonio Puerta.

Juanlu Sanchez Napoli, le ultime

Una decisione chiara, secondo El Desmarque, di come il Siviglia voglia convincere Juanlu a restare dandogli questo numero di maglia molto sentito da tutto l’ambiente andaluso. Per il portale si tratta di un messaggio per annunciare la permanenza di Juanlu ancora al Siviglia.