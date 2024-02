ULTIM'ORA - Romano: "Mbappe l'ha appena comunicato al PSG, va via a fine stagione!", Osimhehn il suo sostituto?

Arriva l'annuncio con la scelta definitiva di Kylian Mbappe che ha già avvisato il Paris Saint Germain, addio a fine stagione del calciatore francese che è in scadenza di contratto a giugno ed è pronto a firmare con il Real Madrid. Ma chi arriverà al posto di Mbappe al PSG: Leao e Osimhen i favoriti?

Leao e Osimhen

PSG: sostituto Mbappe, la scelta tra Leao e Osimhen

Napoli - Come previsto, Kylian Mbappe ha detto al PSG che se ne andrà a fine stagione. Secondo quanto riportato dal Telegraph torna di moda quindi il nome di Victor Osimhen per il PSG in una lunga lista di candidati che possono approdare a Parigi. L'attaccante nigeriano del Napoli piace e la sua clausola rescissoria è di 130 milioni di euro.

Oltre a Osimhen il PSG in Italia segue anche Leao del Milan per il post Mbappe e cerca di capire con attenzione la giusta strategia. Ci sono delle novità importanti in vista in casa Paris, che ora inizierà a progettare il futuro senza il campione francese. Per l'esterno del Milan però c'è una clausola più alta, di 175 milioni.