UFFICIALE - Bayer Leverkusen: esonerato Ten Hag, la scelta del sostituto

"Il Bayer 04 Leverkusen ha esonerato l'allenatore Erik ten Hag con effetto immediato. Per il momento, la gestione degli allenamenti sarà affidata allo staff tecnico in seconda". Questo il comunicato a sorpresa del Bayer Leverkusen che ha esonerato Ten Hag subito dopo le prime 2 giornate di campionato. Il tecnico olandese, che era stato scelto per sostiturie Xabi Alonso, paga la sconfitta con l'Hoffenheim (2-1) e il pareggio contro il Werder Brema (3-3) nelle prime due uscite stagionali in Bundesliga. Ora è caccia al nuovo allenatore con il Bayer Leverkusen che potrà valutare anche i nomi di allenatori disponibili come Xavi, Spalletti, Thiago Motta e tanti altri.