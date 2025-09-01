UFFICIALE - Bayer Leverkusen: esonerato Ten Hag, la scelta del sostituto

Calcio Mercato  
Ten HagTen Hag

"Il Bayer 04 Leverkusen ha esonerato l'allenatore Erik ten Hag con effetto immediato. Per il momento, la gestione degli allenamenti sarà affidata allo staff tecnico in seconda". Questo il comunicato a sorpresa del Bayer Leverkusen che ha esonerato Ten Hag subito dopo le prime 2 giornate di campionato. Il tecnico olandese, che era stato scelto per sostiturie Xabi Alonso, paga la sconfitta con l'Hoffenheim (2-1) e il pareggio contro il Werder Brema (3-3) nelle prime due uscite stagionali in Bundesliga. Ora è caccia al nuovo allenatore con il Bayer Leverkusen che potrà valutare anche i nomi di allenatori disponibili come Xavi, Spalletti, Thiago Motta e tanti altri.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top