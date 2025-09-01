Graziani sentenzia: "Hojlund non è così fantastico come dicono, basta vedere lo score negli ultimi 3 anni"

Le Interviste  
Graziani sentenzia: Hojlund non è così fantastico come dicono, basta vedere lo score negli ultimi 3 anni

Calcio mercato Napoli il parere di Ciccio Graziani su Rasmus Hojlund

Calciomercato Napoli, arriva il parere dell'ex campione del mondo Ciccio Graziani sull'ultimo colpo targato SSC Napoli nel corso della Domenica Sportiva in onda su RAI 2.

Mercato Napoli, il parere di Graziani su Hojlund

"Conte soddisfatto anche dello 0-0? Grande bugia. Il Napoli ha creato, ha giocato e non si arreso anche se ha giocato meno bene. Mctominay ha sbagliato due conclusioni ed è uno che non sbaglia mai. E' chiaro che poi quando fai gol rimescoli tutto, se fosse però finita pari non avremmo visto quel tipo di Conte in conferenza stampa. Ma questa è una realtà conclamata oramai. Serie A con 16 squadre? Solo De Laurentiis tra i presidenti la pensa in questo modo. Hojlund? L'infortunio di Lukaku è stato un vantaggio per certi versi, perchè in attacco è molto più competitivo. Ha tre giocatori nel reparto veramente bravi, che in qualsiasi momento posso dare una grande mano alla squadra per poter vincere le partite. Su Hojlund io non ho un ricordo particolare di un giocatore così fantastico così come ce lo vogliono rappresentare. E' un ottimo calciatore, uno che sicuramente farà bene a Napoli, ma andando a vedere lo score negli ultimi 3 anni insomma non mi sembra che abbiano preso chissà cosa.

