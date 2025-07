Non solo Osimhen, il Galatasaray sogna in grande: nel mirino anche Gigio Donnarumma

Non solo Victor Osimhen, ma anche un grande colpo in porta. Il Galatasaray sogna in grande e non ha intenzione di porre fine agli acquisti. Non appena verrà ufficializzato il trasferimento di Osimhen dal Napoli, il club turco si concentrerà sul portiere, mettendo in atto ogni sforzo possibile per cercare un nuovo numero 1.

Il sogno è uno: si tratta di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain non ha ancora trovato l'accordo con il club francese per il rinnovo contrattuale. Come riferisce TMW, il Galatasaray ha puntato il classe 1999: ad un anno dalla scadenza contrattuale, il suo futuro è ancora tutto da scrivere.